Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки

Басманный суд Москвы в четверг, 16 ноября, заочно вынес обвинительный приговор стороннику блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), бывшему замминистра энергетики РФ Владимиру Милову (признан в РФ иностранным агентом).