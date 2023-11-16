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Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки

Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки

Басманный суд Москвы в четверг, 16 ноября, заочно вынес обвинительный приговор стороннику блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), бывшему замминистра энергетики РФ Владимиру Милову (признан в РФ иностранным агентом).

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