Мясоедов: Технология VPN будет доступна только опытным пользователям

Эксперт в IT-сфере Павел Мясоедов поделился сведениями о том, что запретительные меры, которые коснутся различных VPN-приложений, помешают применять их лишь части проживающих в Российской Федерации людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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