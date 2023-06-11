Российской Федерации не о чем говорить с откровенными врагами. Так бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник прокомментировал желание руководителя немецкого правительства Олафа Шольца провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.