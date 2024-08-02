Ignio.com Весы. Ежедневный бизнес-гороскоп за 5 августа 2024 года

Сегодня вам предстоит узнать некие интригующие подробности касательно вашей работы. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы новые знания не стали для вас новыми бедами, а, напротив, помогли в решении накопившихся трудовых проблем.
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