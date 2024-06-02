Чиновник погиб из-за детонации боеприпаса в Белгородской области

Ещё три чиновника получили ранения.фото: t.me/minzdravmosreg--> Замглавы администрации Корочанского района Белгородской области скончался в результате детонации боеприпаса, ещё несколько чиновников были ранены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии