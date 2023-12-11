Сейм проголосовал за выдвижение Дональда Туска на пост премьера Польши

Сегодня польский парламент вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. После этого депутаты сейма проголосовали за выдвижение лидера объединённой оппозиции Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.
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