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Царьград

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Челябинская область стала пятой в УрФО по зарплатам — 79,4 тыс. руб.

Челябинская область стала пятой в УрФО по зарплатам — 79,4 тыс. руб.

Медианное зарплатное предложение в Челябинской области в третьем квартале 2026 года выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 79,4 тыс.

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