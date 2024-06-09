Догнали Японию, но не успокоились

Владимир Путин в ходе ПМЭФ конкретизировал стратегию развития страны: основной упор будет сделан на инвестицииАЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС Президент России Владимир Путин призвал переносить штаб-квартиры крупных компаний в регионычитайте на monocle.
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