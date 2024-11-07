Эльдар Алиев стал Народным артистом России

Накануне он отметил 50-летие творческой деятельности Художественному руководителю балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдару Алиеву накануне присвоили звание «Народный артист России» за заслуги в развитии хореографического искусства указом президента России Владимира Путина.
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