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Петербургский дневник

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Эльдар Алиев стал Народным артистом России

Эльдар Алиев стал Народным артистом России

Накануне он отметил 50-летие творческой деятельности Художественному руководителю балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдару Алиеву накануне присвоили звание «Народный артист России» за заслуги в развитии хореографического искусства указом президента России Владимира Путина.

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