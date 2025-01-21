Депутаты отправили в отставку главу Знаменского района Максимова - суд признал его виновным в избиении подчиненного.
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Депутаты отправили в отставку главу Знаменского района Максимова - суд признал его виновным в избиении подчиненного.