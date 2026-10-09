Ушаков: лидеры России и США заинтересованы принять участие в саммите АТЭС

Артем Геодакян/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выразили заинтересованность в участии в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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