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Газета.ру

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На Кубани защитникам объектов от атак ВСУ будут платить ₽50 тысяч

На Кубани защитникам объектов от атак ВСУ будут платить ₽50 тысяч

Участники мобильных огневых групп по защите объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий Кубани от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут получать ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

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