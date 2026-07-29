На Кубани защитникам объектов от атак ВСУ будут платить ₽50 тысяч

Участники мобильных огневых групп по защите объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий Кубани от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут получать ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей.
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