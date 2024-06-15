Лолита выступила против введения дресс-кода для артистов

Певица сетует, что можно потерять сознание Лилия Шарловская Сейчас депутаты активно обсуждают вопрос о введении дресс-кода для артистов — после того, как вспыхнули скандалы из-за чересчур откровенных нарядов некоторых наших звезд.
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