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«РУСАЛ» разместит облигации в юанях на 1,5 года

«РУСАЛ» разместит облигации в юанях на 1,5 года

Ставка 1-го купона облигаций «РУСАЛа» в юанях установлена на уровне 10% годовых, выплаты возможны в рублях по желанию инвестора.

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