Летом 2024 года 85-летняя актриса Людмила Лебедева вышла из дома на своей даче в посёлке Любань и исчезла.
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