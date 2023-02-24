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Отказ Запада принять мирный план Китая по Украине развяжет Пекину руки во многих вопросах

Отказ Запада принять мирный план Китая по Украине развяжет Пекину руки во многих вопросах

Китай официально предложил план по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Этот шаг Пекина уже вызвал заметное раздражение на Западе: более активное участие Китая в решении украинского вопроса США и Европе не нужно.

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