«Будет трагедия». Во Франции неожиданно высказались об Украине

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине не завершится дипломатическим путем, если страна вступит в НАТО, заявил лидер фракции «Непокорившейся Франции» в парламенте европейской страны Мануэль Бомпар в эфире BFM TV.
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