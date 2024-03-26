«Будет трагедия». Во Франции неожиданно высказались об Украине

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине не завершится дипломатическим путем, если страна вступит в НАТО, заявил лидер фракции «Непокорившейся Франции» в парламенте европейской страны Мануэль Бомпар в эфире BFM TV.