Засуха и нашествие мышей: специалисты оценили угрозы будущему урожаю в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Татарстан находится в зоне рискованного земледелия, и урожай, который соберут аграрии Татарстана, во многом зависит как от погоды, так и от успеха борьбы с вредителями.
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