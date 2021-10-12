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Как «дикие» русские защищали Берлин от разграбления

Как «дикие» русские защищали Берлин от разграбления

То, что русские трижды брали Берлин, по сей день не дает западному миру спать спокойно. Не в силах отрицать очевидное – силу русского оружия и доблесть воинов – иностранные историки и «друзья-либералы» из числа русских не стесняются в средствах.

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