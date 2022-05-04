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Журавский объяснил, почему Херсонская область никогда не вернется под контроль киевского режима

Журавский объяснил, почему Херсонская область никогда не вернется под контроль киевского режима

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что жители южных регионов республики всегда исторически принадлежали и тяготели к России, именно поэтому им не место в составе украинского государства, его слова передает РИА Новости.

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