Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что жители южных регионов республики всегда исторически принадлежали и тяготели к России, именно поэтому им не место в составе украинского государства, его слова передает РИА Новости.
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что жители южных регионов республики всегда исторически принадлежали и тяготели к России, именно поэтому им не место в составе украинского государства, его слова передает РИА Новости.
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