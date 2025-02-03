Рейтинг WTA. Александрова поднялась на 5 позиций, Ястремская вернулась в топ-50, Остапенко выпала из топ-30

Финалистка Даяна Ястремская вернулась в топ-50. PIF WTA Rankings Положение на 3 февраля 2025 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 8956 2 (2) Ига Швентек (Польша) 8770 3 (3) Коко Гауфф (США) 6538 4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5288 5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 4893 6 (6) Джессика Пегула (США) 4861 7 (7) Мэдисон Киз (США) 4680 8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4095 9 (9) Эмма Наварро (США) 3709 10 (10) Паула Бадоса (Испания) 3588 11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3321 13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2873 15 (15) Мирра Андреева (Россия) 2665 17 (19) Каролина Мухова (Чехия) 2344 18 (18) Анна Калинская (Россия) 2304 19 (17) Донна Векич (Хорватия) 2273 20 (21) Людмила Самсонова (Россия) 2130 25 (30) Екатерина Александрова (Россия) 1888 26 (23) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1841 32 (31) Анастасия Потапова (Россия) 1494 34 (39) Клара Таусон (Дания) 1441 35 (26) Алена Остапенко (Латвия) 1422 50 (72) Даяна Ястремская (Украина) 1169 52 (51) Вероника Кудерметова (Россия) 1118 59 (58) Полина Кудерметова (Россия) 1011 61 (85) Энн Ли (США) 943 69 (68) Камилла Рахимова (Россия) 927 71 (83) Анна Блинкова (Россия) 916 77 (75) Эрика Андреева (Россия) 883 .
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