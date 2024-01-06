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Трамп заявил, что главе США Байдену нельзя доверить управлять даже магазином

Трамп заявил, что главе США Байдену нельзя доверить управлять даже магазином

Действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену нельзя доверить управлять даже магазином. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», озвучил в ходе своего выступления бывший глава государства Дональд Трамп.

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