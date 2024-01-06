Трамп заявил, что главе США Байдену нельзя доверить управлять даже магазином

Действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену нельзя доверить управлять даже магазином. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», озвучил в ходе своего выступления бывший глава государства Дональд Трамп.
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