OilPrice: Россия проигрывает энергетическую битву с Западом

ВБ

Вячеслав Белослюдов

Глупость! В таком случае ничего у вас не будет. Даже гвоздей. Потому-что всегда выгоднее производить в стране с тёплым климатом, где нет затрат на отопление, одежду и т.д.. Тогда качай нефть и покупай остальное по вашим законам экономики. И не плачь , что с тобой не считаются. Ведь в таком случае ты просто папуас на пальме.