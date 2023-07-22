Россия достигла колоссальных успехов в преодолении западных санкций и эмбарго в отношении своей нефти.
OilPrice: Россия проигрывает энергетическую битву с Западом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
А что мешает лично тебе построить новый завод, который будет выпускать ту продукцию. которую мы покупаем за рубльежом?
Ответить
11 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Глупость! В таком случае ничего у вас не будет. Даже гвоздей. Потому-что всегда выгоднее производить в стране с тёплым климатом, где нет затрат на отопление, одежду и т.д.. Тогда качай нефть и покупай остальное по вашим законам экономики. И не плачь , что с тобой не считаются. Ведь в таком случае ты просто папуас на пальме.
Ответить
10 час.
Дмитрий Бакланов
Так и на аравийском полуострове даже нефть и газ добывать выгоднее, чем на севере России. Просто сейчас спрос на нее выше, чем добыча. А было несколько лет, когда СССР продавал нефть ниже себестоимости.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии