Пострадала не за никаб, а за правду? Драка в московском метро. Ибодуллозода и сам не понял, на кого руку поднял

Виктор Борисов

Количество этнических бойцовских клубов криминальных мигрантов поп-ММА и их участников, по оценкам экспертов, неуклонно растет. В их деятельность втягиваются самые разные возрастные группы, но, в первую очередь, это дети, подростки и молодые люди. Немало тех, кто специально приезжает из стран Средней и Закавказья в Россиию не для работы на стройке или в доставке, а для заработка путем участия в подпольных боях. Но основная проблема даже не этом. Данный прибыльный подпольный бизнес находится под контролем совершенно конкретных "очень уважаемых" людей. А в этих клубах целенаправлено насаждается микс из А.У.Е. идеологии (запрещена в России) и радикально-экстремистской, более того, русофобской. Агрессивный национализм, презрение к нашему народу, нашим традициям и законам - отличительная черта большинства этих "бойцов". В случаях нападений на участников СВО, участившихся в последнее время, как правило, участвуют молодые шакалята из таких сообществ. Поверьте, это не случайность. Как и видеоролики с постановкой на колени человека в форме Росгвардии или реальные нападения на правоохранителей. У этих натренированных бойцовских групп есть свои совершенно четкие, скрытые от посторонних задачи, в том числе и по их привлечению в определенный момент. С целью дестабилизации обстановки в стране.Открытии 2 фронта против России, изнутри России. Они живут в ненависти к "неверным" (т.е. к нам), ко всем тем, кто живет лучше и кто не разделяет их ваххабитских взглядов. Весь этот процесс поддерживается, курируется и развивается вражескими спецслужбами и подконтрольными им террористическими организациями. Именно поэтому ФСБ уже накрывает целые сети сторонников террористических организаций в России, аж в 22-х регионах. А что будет дальше? Что будет с этими боевыми ячейками, замаскированными под поп-ММА? Когда есть такая угроза, ее без отлагательств надо выжигать каленым железом под корень без оглядки на тех, кто ее крышует. Еще раз - это НЕ спорт. Это подготовка антироссийских боевых групп и ответная реакция должна быть адекватна угрозам. Даже Патриарх Кирилл (уже несколько раз) высказывался об угрозе замещения коренного населения России этой миллионной армией криминальных мигрантов,угрозе потери государственности. Криминально этнические ОПГ диаспоры и их боевики "спящих ячеек" экстремистских организаций несут угрозу существования государства.