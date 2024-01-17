Премьер-министр участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Премьер-министр Дорин Речан участвует 16-18 января во Всемирном экономическом форуме в Давосе. У главы исполнительной власти запланировано несколько двусторонних встреч с главами правительств и государств, на которых он будет продвигать экономическую повестку дня Республики Молдова, - передает IPN.