Американка выбила стюардессе зубы за просьбу пристегнуть ремень безопасности

СпутникПолитикаАмериканка выбила стюардессе зубы за просьбу пристегнуть ремень безопасностиБортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines потеряла два зуба после нападения неадекватной пассажирки.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий КуколинСтюардессу жаль!Они самые красивые и хорошенькие тетеньки на всех еропланах мира.И обижать их нельзя.Они самолет покидают последними,вместе с командиром,а может и не покидают.Одно радует, по мериканским законам, нападение при исполнении, срок и денежка компенсации несколько иная.Дай,бог.чтобы эту ссучку по полной опустили.А зубы в России вставят.А всем стюардессам мира,сколько взлетов,столько и посадок.Комментировать
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