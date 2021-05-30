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Американка выбила стюардессе зубы за просьбу пристегнуть ремень безопасности

Американка выбила стюардессе зубы за просьбу пристегнуть ремень безопасности

Бортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines потеряла два зуба после нападения неадекватной пассажирки.

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Юрий Куколин
Стюардессу жаль!Они самые красивые и хорошенькие тетеньки на всех еропланах мира.И обижать их нельзя.Они самолет покидают последними,вместе с командиром,а может и не покидают.Одно радует, по мериканским законам, нападение при исполнении, срок и денежка компенсации несколько иная.Дай,бог.чтобы эту ссучку по полной опустили.А зубы в России вставят.А всем стюардессам мира,сколько взлетов,столько и посадок.

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