Стало известно, на какой важный шаг решился Machine Gun Kelly, чтобы вернуть Меган Фокс после расставания

Новость о том, что 38-летняя Меган Фокс беременна от Machine Gun Kelly, шокировала публику. И дело даже не в том, что ровно год назад актриса поделилась трагической новостью о потере их общего с музыкантом ребенка.
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