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Мода и Шоу-бизнес

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Стало известно, на какой важный шаг решился Machine Gun Kelly, чтобы вернуть Меган Фокс после расставания

Стало известно, на какой важный шаг решился Machine Gun Kelly, чтобы вернуть Меган Фокс после расставания

Новость о том, что 38-летняя Меган Фокс беременна от Machine Gun Kelly, шокировала публику. И дело даже не в том, что ровно год назад актриса поделилась трагической новостью о потере их общего с музыкантом ребенка.

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