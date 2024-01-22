Ренессанс Банк повысил ставку по нецелевому кредиту

Ренессанс Банк повысил максимальную процентную ставку по беззалоговому нецелевому кредиту.Теперь кредит наличными на любые цели возможно оформить в банке новым клиентам по ставке от 3,9% до 49% (ранее – до 33%) годовых.
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