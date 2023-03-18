Львова-Белова: В ордере МУС на мой арест вижу подтверждение отсутствия других способов запугать Россию

Решение Международного суда в Гааге "о моем "аресте" странное, вижу в нем яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну", заявила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Решение Международного суда в Гааге "о моем "аресте" странное, вижу в нем яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну", заявила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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