smi.today

4 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Иммель
    Жаль ,что только ранее! Я не бессердечная , но не к ним ! Не мы к ним пришли...СМИ: Пятеро наемн...
  • Вера Иммель
    Дай бог ей здоровья!Певица МакSим сор...
  • Вера Иммель
    Гаага нам не указ! Вот весь ответ!Подход к СВО изме...

Львова-Белова: В ордере МУС на мой арест вижу подтверждение отсутствия других способов запугать Россию

Львова-Белова: В ордере МУС на мой арест вижу подтверждение отсутствия других способов запугать Россию

Решение Международного суда в Гааге "о моем "аресте" странное, вижу в нем яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну", заявила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх