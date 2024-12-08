За главный приз фестиваля в Пушкинских горах будут бороться 39 картин

Фестиваль анимации и литературы "Пушкин.Михайловское" пройдет уже в третий раз. Он посвящен 225-летию со дня рождения великого поэта Идея фестиваля принадлежит директору музея-заповедника "Михайловское" Георгию Василевичу.
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