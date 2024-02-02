За рулем
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За рулем

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Еще один штраф с камер – поддерживаете?

Еще один штраф с камер – поддерживаете?

Научная публикация начальника ГИБДД Москвы Александра Быкова в журнале «Безопасность дорожного движения» почему-то получила скандальную известность из-за упоминания светофора, который якобы может штрафовать за переход пешеходов на красный свет.

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