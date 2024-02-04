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Судьба Земли: когда Солнце станет угрозой для нашей планеты

Судьба Земли: когда Солнце станет угрозой для нашей планеты

Судьба Земли: когда Солнце станет угрозой для нашей планеты Ольга ВайленкоВ последних научных прогнозах инженера-нанотехнолога Романа Кучерова из Государственного университета просвещения стала ясна невольная судьба Земли.

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