Интересный карамболь выходит с этой Украиной

АЗ Андрей Зарубкин Геббельс хорошо знал бандеровцев. Он говорил: "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!"

ТГ Татьяна Гусева Когда я вижу вот такие лозунги, факельные шествия нацистов, татуировки со свастикой, я понимаю, сколько тупых, необразованных дебилов живёт на Украине. Наверное, многие из них даже читать не умеют. Потому, что только полный идиот с психическими болезнями может поддерживать фашизм!