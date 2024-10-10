Что бы нам не говорили, но большинство евростран это страны, с мононаселением.
Интересный карамболь выходит с этой Украиной
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Геббельс хорошо знал бандеровцев. Он говорил: "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!"
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14 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Когда я вижу вот такие лозунги, факельные шествия нацистов, татуировки со свастикой, я понимаю, сколько тупых, необразованных дебилов живёт на Украине. Наверное, многие из них даже читать не умеют. Потому, что только полный идиот с психическими болезнями может поддерживать фашизм!
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Ленин не при делах. Украина обьявила себя отдельной республикой летом 1917 Большевики уничтожили эту республику, а земли присоединили к СССР в виде УССР. А дарование украине земель царями вообще не выдерживает критики. Екатерина например присоединяла е новороссийской губернии...3 августа 1775 года был подписан российской императрицей Екатериной II манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии»
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8 час.
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