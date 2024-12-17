Трамп решил не назначать заместителем главы ЦРУ невестку Кеннеди – младшего

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от идеи назначать первым заместителем директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) невестку Роберта Кеннеди – младшего, кандидатура которого выдвинута на пост министра здравоохранения страны, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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