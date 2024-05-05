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ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за «тактики Магнуссена»

Стюарды пообещали поднять вопрос об изменении стандартов судейства из-за пилотажа Кевина Магнуссена. Гонщик «Хааса» получил три десятисекундных штрафа в спринте на Гран-при Майами за агрессивную оборону – Кевин покидал пределы трассы, из-за чего получал преимущество.

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