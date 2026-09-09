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Нижегородская правда

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Участник Великой Отечественной войны Владимир Жмодиков ушел из жизни

Участник Великой Отечественной войны Владимир Жмодиков ушел из жизни

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Дзержинска и Нижегородской области Владимир Жмодиков.

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