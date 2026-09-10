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Агент Титкова о трансфере в «Локо»: «Ротенберг убедил – верю, что сделали правильный выбор. Коля вернулся домой, надо удивлять. Был еще один клуб, с которым вели переговоры»

Константин Толмачев, представитель  Николая Титкова , заявил что генеральный директор «Локомотива»  Борис Ротенберг  убедил полузащитника перейти в московский клуб.

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