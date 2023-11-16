Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Китай при желании очень быстро сможет решить эту проблему. Ни Индия, ни Россия вмешиваться в этот конфликт точно не б...Русский спецназ с...
  • Betahon
    После проверки и штрафов или возбужденных уголовных дел-вокзал-граница. На усмотрение полиции-и родственников басмачей!"Лютый кипиш": Ми...
  • Betahon
    Все что можно этот пройдошливый жид уже вывез!  Запретить вообще вывоз всех ценностей за пределы России(исключение Бе...Нельзя доверять п...

Генпрокуратура заставила Wildberries изменить 20 принципов работы

Генпрокуратура заставила Wildberries изменить 20 принципов работы

Теперь покупателям будет проще вернуть и обменять купленные товарыВ ближайшее время клиентам Wildberries, одного из крупнейших маркетплейсов, станет проще сдать и заменить некачественные или не подошедшие им товары.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх