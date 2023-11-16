Генпрокуратура заставила Wildberries изменить 20 принципов работы

Теперь покупателям будет проще вернуть и обменять купленные товарыВ ближайшее время клиентам Wildberries, одного из крупнейших маркетплейсов, станет проще сдать и заменить некачественные или не подошедшие им товары.
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