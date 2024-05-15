Алла Пугачева помешала Максиму Галкину* жениться на другой женщине

Если бы не певица, у комика продолжили бы развиваться отношения с Анастасией Чернобровиной.В самом начале своей карьеры Максим Галкин* мог женится на популярной ведущей Анастасией Чернобровиной, роман с которой развивался стремительно быстро.
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