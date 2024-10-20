Запад «заткнул рот» видевшему корабли США перед взрывами «Севпотоков» датчанину

646 прочтений Вчера США «заткнули рот» капитану Йон Анкер Нильсену, который видел у берегов Дании американские военные корабли с выключенными транспондерами за несколько дней до взрывов на «Северных потоках».
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