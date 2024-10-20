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Запад «заткнул рот» видевшему корабли США перед взрывами «Севпотоков» датчанину

Запад «заткнул рот» видевшему корабли США перед взрывами «Севпотоков» датчанину

646 прочтений Вчера США «заткнули рот» капитану Йон Анкер Нильсену, который видел у берегов Дании американские военные корабли с выключенными транспондерами за несколько дней до взрывов на «Северных потоках».

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