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Царьград

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Наскребли по сусекам: Летевшие на Москву дроны были собраны из частей разных БПЛА. Главное о ночной атаке беспилотников

Наскребли по сусекам: Летевшие на Москву дроны были собраны из частей разных БПЛА. Главное о ночной атаке беспилотников

Сегодня ночью Украина продолжила демонстрировать "готовность к перемирию", совершив очередную террористическую атаку против мирных территорий России.

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