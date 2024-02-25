Съемки третьего сезона “Ричера” близятся к завершению Сериал “Ричер” на Prime ...

Съемки третьего сезона “Ричера” близятся к завершениюСериал “Ричер” на Prime Video однозначно пользуется успехом, так как еще до показа второго сезона на стриминговой платформе Amazon было объявлено, что третий сезон получил зеленый свет и уже находится в производстве.