Психологи готовят крупнейший в мире эксперимент по счастью для всех

Психологи разработали план самого масштабного эксперимента по изучению счастья, чтобы выяснить, что именно приносит людям эмоциональную радость, насколько различные способы действенны и одинаковы ли они для представителей разных культур.
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