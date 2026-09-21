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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе об 1:2 от «Атлетико»: «О судьях я никогда много не говорил и не собираюсь начинать. Ошибки были, но арбитры тоже люди»

Нападающий «Реала»  Килиан Мбаппе высказался о поражении от «Атлетико» (1:2) и работе судей в матче 7-го тура Ла Лиги .

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