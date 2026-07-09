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NASA впервые передало 4K-видео с Луны на Землю по лазерной связи через AWS

NASA впервые передало 4K-видео с Луны на Землю по лазерной связи через AWS

Система Optical Communications System обеспечила передачу данных со скоростью до 260 Мбит/с во время миссии Artemis IINASA и Amazon Web Services (AWS) раскрыли подробности первой в истории передаче 4K-видео с Луны на Землю с помощью лазерной оптической связи.

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