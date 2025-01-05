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Пилот Богдан: у РФ есть движение в создании истребителя 6-го поколения

Пилот Богдан: у РФ есть движение в создании истребителя 6-го поколения

Россия движется вперед в вопросе создания истребителя шестого поколения. Об этом заявил ТАСС летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Сергей Богдан.

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