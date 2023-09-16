Сергей Есенин очень хотел попасть в США. И когда всемирно известная танцовщица Айседора Дункан пригласила его совершить поездку в Штаты, советский поэт, не раздумывая, согласился.
Побывав в США, Есенин вынес им приговор. За что он презирал Америку
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Если мы пойдем по стопам Голливуда, то и про нас можно будет писать: "Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Бизнес» и остального знать не желает".
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2 час.
оо
олег олейник
Все перечисленные писатели достойны уважения , но мне всегда нравился великолепный О"Генри - в начале его любого рассказа невозможно предугадать конец ! А какой потрясающий юмор !
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1 час.
Наталия
В наше время очень актуален Драйзер, показавший, в какое аморальное и жестокое чудовище превращается обычный человек, подчинившийся диктату денег, как уродливо меняются его психология и мораль.
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14 мин.
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