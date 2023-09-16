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Побывав в США, Есенин вынес им приговор. За что он презирал Америку

Побывав в США, Есенин вынес им приговор. За что он презирал Америку

Сергей Есенин очень хотел попасть в США. И когда всемирно известная танцовщица Айседора Дункан пригласила его совершить поездку в Штаты, советский поэт, не раздумывая, согласился.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
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