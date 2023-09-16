Побывав в США, Есенин вынес им приговор. За что он презирал Америку

Сергей Кочегаров Если мы пойдем по стопам Голливуда, то и про нас можно будет писать: "Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Бизнес» и остального знать не желает".

оо олег олейник Все перечисленные писатели достойны уважения , но мне всегда нравился великолепный О"Генри - в начале его любого рассказа невозможно предугадать конец ! А какой потрясающий юмор !