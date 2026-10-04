Во Франции нашли фургон с телом мужчины и десятью мигрантами

Во Франции полиция обнаружила брошенный фургон на британских номерах, внутри которого находились тело 47-летнего мужчины и около десяти нелегальных мигрантов.
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Один мужчина и мигранты,они видимо бесполые.