Казахстанцы смогут голосовать в 108 посольствах в 64 странах

Министерство иностранных дел Республики Казахстан обнародовало перечень дипломатических представительств, где граждане страны, находящиеся за рубежом, смогут принять участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.
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