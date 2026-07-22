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Царьград

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Казахстанцы смогут голосовать в 108 посольствах в 64 странах

Казахстанцы смогут голосовать в 108 посольствах в 64 странах

Министерство иностранных дел Республики Казахстан обнародовало перечень дипломатических представительств, где граждане страны, находящиеся за рубежом, смогут принять участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.

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