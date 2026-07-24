Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Исторический контракт: войска США обновляют ПВО спустя 30 лет

Исторический контракт: войска США обновляют ПВО спустя 30 лет

Портал The War Zone сообщает о знаковом событии в оборонной промышленности Соединенных Штатов. Глава компании RTX (бывшая Raytheon) Кристофер Калио объявил, что компания заключила контракты на производство перехватчиков GEM-T более чем на 5 миллиардов долларов.

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